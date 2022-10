Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si presenta anche ai microfoni di DAZN per commentare quanto di pirotecnico è avvenuto questa sera al Franchi contro la Fiorentina:

Che giocatore è diventato Lautaro?

"Giocatore importantissimo per noi. Prima di Barcellona avevo detto che non era un problema perché faceva quello che gli chiedevo da agosto. Poi ci sono momenti dove non segni tirando cinque volte, però non ero preoccupato. E' un attaccante fortissimo che voglio continuare ad allenare".

Da qualche settimana sei diverso in panchina, più deciso. E con te è cambiata la squadra.

"Io sono questo, coi miei pregi e difetti. Abbiamo passato un momento particolare, ci mancano giocatori importanti sui quali avevamo costruito tantissimo della squadra. Ma il gruppo mi ha sempre seguito e sono sempre stato sereno, nel calcio ci stanno le critiche quando alleni l'Inter come la Lazio. Giusto capirle e prendere quelle che ti possono aiutare e mollare quelle costruite. Sono tranquillo, ora non abbiamo fatto nulla. Il passo importante sarà mercoledì, che sarebbe importantissimo. Dobbiamo riposare e sperare di recuperare qualche giocatore per allungare le rotazioni. Davanti corrono ma noi abbiamo fatto quattro vittorie nelle ultime cinque".