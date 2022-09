INTER-TORINO 1-0 (89' Brozovic)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-TORINO

97' - FINISCE QUI! L'INTER BATTE IL TORINO 1-0 GRAZIE AL GOL DI BROZOVIC ALL'89ESIMO!!!

96' - Handanovic rinvia dopo la fine dei soccorsi per De Vrij e Ilkhan.

93' - Bella chiusura di Gosens in fallo laterale, dopo la rimessa c'è fallo in attacco. Problemi per due giocatori, uno per parte: soccorritori in campo.

90' - Ultimi cambi nel Torino: Singo per Lazaro e Pellegri per Sanabria. Saranno cinque i minuti di recupero.

IL GOL DI BROZOVIC: Lancio delizioso di Barella, servito da Bastoni, per il croato, che elude la difesa e con un tocco morbido beffa Milinkovic-Savic scatenando l'urlo liberatorio di San Siro.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAARCEEEEEEEEEEEEEEEELOOOOOOOOOOOOOOOOOO BROOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCC!!

88' - Siamo all'assedio finale, Torino chiuso a doppia mandata.

85' - Gosens rileva Darmian per questi ultimi minuti.

83' - Handanovic salva il risultato: Radonjic parte lancia in resta e tira, il capitano respinge.

82' - Torino che prova a uscire dall'angolo, punizione guadagnata per fallo di Darmian. Palla però gettata via

79' - Lautaro si divora il vantaggio: Bastoni recupera palla e serve il Toro che va a colpo sicuro di testa, palla fuori di poco.

76' - Altri cambi: Inzaghi punta su Bellanova e Mkhitaryan, fuori Dimarco e Calhanoglu. Nel Torino, Zima rileva Rodriguez.

76' - Barella ha una ghiotta chance ma in area perde l'attimo e viene respinto dalla difesa.

75' - Skriniar va di testa su corner, Milinkovic-Savic respinge di pugno.

74' - Doppio velo a favorire l'assist di Lautaro per Calhanoglu, anticipato dalla difesa granata.

71' - Spizzata di Correa sul cross di Darmian, palla che finisce fuori.

70' - Contropiede per il Torino, Vlasic calcia debolmente e Handanovic blocca.

68' - Due cambi per entrambe le squadre: nell'Inter Correa e Bastoni rilevano Dzeko e Dumfries. Nel Torino, entra Radonjic per Seck e Ilkhan per Linetty.

68' - Calhanoglu leone strappa palla ad un avversario e prende fallo, giallo per Lukic.

67' - Vlasic ci prova ancora, Handanovic respinge.

66' - Tiro debole di Dzeko, Milinkovic-Savic para e San Siro rumoreggia ancora.

64' - Dzeko non allunga la gamba sul lancio da destra, rimessa regalata al Torino.

63' - Buono spunto di Darmian che crossa per Dzeko, colpo di testa del bosniaco che non inquadra la porta. Azione nata da uno strappo di Brozovic.

61' - Conclusione strozzata di Linetty, Handanovic senza problemi.

60' - Calhanoglu porta via palla alla difesa poi però si fa anticipare da Milinkovic-Savic.

58' - Inter che riparte, azione confusa che Dumfries chiude con un colpo di testa sul fondo.

56' - Handanovic si salva coi piedi respingendo la punizione di Rodriguez.

55' - Ammonizione anche per Brozovic e punizione pericolosissima per il Torino.

54' - Forse l'Inter si è data una scossa: palla in mezzo di Darmian, la difesa allontana a fatica.

52' - Dopo la revisione, Ayroldi cambia idea: solo giallo per Sanabria.

51' - Ayroldi chiamato da Di Bello va all'on-field review.

50' - COLPO DI SCENA, ROSSO PER SANABRIA! Gomitata su Calhanoglu, Ayroldi non ha dubbi.

49' - Torino che ha iniziato la ripresa con piglio decisamente aggressivo, cross basso di Vlasic sul quale salva Darmian.

47' - Grande deviazione di Handanovic su colpo di testa di Sanabria!

----

19.00 - Iniziato il secondo tempo, subito palla gol per i granata con deviazione in corner.

18.57 - In attesa del secondo tempo, chiacchiere tra Onana e Schuurs, compagni all'Ajax, a metà campo.