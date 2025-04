Stop in attacco in casa Inter a pochi giorni di distanza dalla conquista della semifinale di Champions League. Come annuncia il club nerazzurro in un comunicato, "Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - si legge nella nota -. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno".

Appare certa la sua assenza per la trasferta del Dall'Ara contro il Bologna, in programma la domenica di Pasqua alle ore 18. Da capire se potrà tornare a disposizione già per il derby di Coppa Italia col Milan o, al più tardi, per il match con la Roma o per l'andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

