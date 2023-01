Manca pochissimo alla ripresa ufficiale della stagione nerazzurra. L'Inter di Simone Inzaghi si prepara ad ospitare a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti in un match che si preannuncia cruciale per la lotta scudetto. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Matteo Darmian per una maglia da titolare sulla corsia di destra nel 3-5-2 di Inzaghi: l'azzurro è in pieno ballotaggio con Dumfries. Confermati i restanti 10, con Dzeko che farà coppia in avanti con Lukaku. A centrocampo toccherà a Calhanoglu in cabina di regia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!