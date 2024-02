Inter-Juventus sarà il grande spettacolo della 23esima giornata di Serie A. Sfida scudetto in campo, con i nerazzurri che puntano ad allungare in vista dell'impegno Champions, ma ci sarà una coreografia degna di nota sugli spalti. Come evidenzia Calciomercato.com la Nord sta preparando da settimane un lavoro molto ben dettagliato, con una spesa che arriva quasi alla cifra di 20mila euro per la realizzazione della coreografia che occuperà tutti e tre gli anelli. Passione travolgente del pubblico di fede nerazzurra, in attesa di scoprire se realmente ci sarà un nuovo record d'incassi.

Di sicuro lo spettacolo di luci e colori non mancherà, così come il supporto per i propri beniamini. E Qatar Airways, che a breve dovrebbe diventare main sponsor dell'Inter, sta contribuendo a finanziare il grande spettacolo del pre-gara sugli spalti.