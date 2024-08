L'ultimo stop in casa Inter è quello di Stefan de Vrij, uscito nel recupero dell’amichevole con l'Al-Ittihad per un fastidio alla coscia. Come rende noto il club, il difensore olandese si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: il difensore nerazzurro ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana, ma Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: sono state escluse lesioni.

