Arriva un assist ghiotto dal Mapei Stadium per l'Inter, sempre più vicina allo scudetto della seconda stella: il Milan, infatti, è stato fermato sul 3-3 dal Sassuolo. Un pari pirotecnico che ha visto la squadra di Stefano Pioli due volte sotto di due gol, la prima dopo appena 10' con l'uno-due terribile firmato Andrea Pinamonti-Armand Laurienté. La reazione rossonera è affidata alla giocata di Rafael Leao, che dopo uno slalom in area accorcia le distanze al 20', e manda le due squadre all'intervallo sul 2-1.

Nella ripresa è ancora Laurienté a timbrare il cartellino mandando a +2 i neroverdi, che poi poi mancano il ko e si spengono a livello di energie dando strada alla rimonta ospite. Luka Jovic e Noah Okafor, uscendo dalla panchina, fissano il punteggio sul 3-3. Un punto solo per la seconda della classe, un passo falso che permette ai cugini di farsi bastare un pari nel derby di lunedì 22 aprile, in caso di vittoria stasera sul Cagliari, per festeggiare il 20esimo tricolore della loro storia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!