Si accendono i fari della Commissione antimafia sull'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all'azzeramento dei vertici delle Curve di Inter e Milan. A Palazzo San Macuto, si legge su La Stampa, hanno già acquisito gli atti relativi alle indagini e oggi il capogruppo PD Walter Verini presenterà ufficialmente la richiesta di un Comitato che possa occuparsi della faccenda. "La presidente della Commissione Chiara Colosimo mi ha già comunicato per le vie brevi che accoglierà la mia richiesta - ha annunciato il senatore dem -. E dunque probabile che dopo la lettura delle carte si procederà alle audizioni dei presidenti dei club milanesi e delle persone utili alla ricostruzione della vicenda".

L'obiettivo è quello di estendere i lavori anche alle altre società per affrontare la piaga delle infiltrazioni mafiose nel mondo del calcio: "Dobbiamo affrontare un problema che non è solo milanese - precisa Verini -. E noto che in moltissimi stadi italiani c'è questa situazione, in un connubio pericolosissimo tra ultrà, criminalità e criminalità organizzata. E le società spesso chiudono gli occhi".

Verini, inoltre, ha posto l'accento sugli affari loschi della criminalità organizzata intorno agli stadi attraverso il bagarinaggio, il merchandising, i parcheggi. Soldi che confluiscono in attività illegali come il traffico di droga e il riciclaggio: "La collusione con la 'ndrangheta è una miscela esplosiva molto pericolosa. La Federcalcio, la Lega, le società di calcio devono prendere coscienza e recidere questi collegamenti. Occorre restituire gli stadi ai tifosi e non lasciarli nelle mani dei delinquenti".

