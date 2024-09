L'ANSA ha raccolto l'opinione di Inter e Milan a seguito dell'indagine sulle tifoserie organizzate, portata avanti dalla Squadra Mobile e dalla Procura della Repubblica di Milano coordinata dal Procuratore Capo Marcello Viola, che questa mattina ha portato all'arresto di 19 ultras, azzerando di fatto i vertici e i direttivi sia della Curva Nord nerazzurra che della Curva Sud rossonera. Le due società, sottoposte a "procedimento di prevenzione" hanno esposto la propria posizione ufficiale sulle vicende dicendosi disposti a collaborare con gli inquirenti.

Da parte Inter, non ci sono commenti ufficiali, ma viene comunque resa nota "la totale disponibilità a collaborare con gli inquirenti per qualsiasi informazione e richiesta". In giornata era arrivato il parere di Via Aldo Rossi: "In merito alle indagini che coinvolgono esponenti delle tifoserie organizzate, il Club rossonero si è immediatamente reso disponibile a collaborare con gli inquirenti, per fornire qualsiasi documentazione e informazione richiesta".