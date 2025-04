Aggiornamento sul dossier Luis Henrique-Inter arriva dal sito FootMercato.net, secondo il quale il club nerazzurro ha raggiunto un accordo verbale con l'attaccante brasiliano 23enne, sotto contratto con l'Olympique Marsiglia fino a giugno 2028. L'Inter è determinata ad avere a disposizione l'ex Botafogo già per il Mondiale per Club di giugno, e ha già il benestare del giocatore per un contratto fino a giugno 2030. Adesso, bisognerà trovare l'intesa coi Phocéens.

La richiesta del club francese, come noto da qualche giorno, si aggira sui 35 milioni, con l'Inter che al momento si è spinta fino a 25 bonus compresi. Il tempo, però, può aiutare ad avvicinare le parti, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che contano anche sull'apertura alla cessione del giocatore, smarritosi nelle ultime settimane dopo un ottimo avvio di campionato. Le trattative sono vibranti.

