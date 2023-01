Al centro del tornado di voci di mercato di queste ultime ore, Milan Skriniar è arrivato da qualche minuto ad Appiano Gentile per l'allenamento pomeridiano in vista della partita con l'Atalanta di Coppa Italia. Intercettato da Sky Sport fuori dai cancelli (momento documentato da Matteo Barzaghi via Instagram), lo slovacco, in macchina insieme a Federico Dimarco, ha rivolto uno sguardo e un timido cenno di saluto alla telecamera, sviando poi la propria attenzione per rivolgersi al compagno.