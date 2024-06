Il River Plate del presidente Jorge Brito prova a tornare alla carica per Joaquín Correa, giocatore di ritorno all'Inter dopo l'esperienza deludente in Francia con l'Olympique Marsiglia, per il quale aveva già mostrato interesse già la scorsa estate. Il quotidiano argentino Cronica conferma la volontà dei Millonarios di arrivare al Tucu, per il quale l'Inter cerca anche con una discreta urgenza una sistemazione.

C'è però un fattore che frena le volontà del club bonarense: il contratto di Correa con i neroazzurri scade a giugno 2025, quindi dovrebbe rinnovare il contratto con il club italiano per essere ceduto in prestito, cosa che al momento appare poco fattibile. In questo senso l'unica opzione rimasta è quella dell'acquisto a titolo definitivo, cosa che il River non può più fare non potendosi nemmeno avvicinare a somme importanti come i 23 milioni spesi qualche anno fa dall'Inter per prelevarlo dalla Lazio.

