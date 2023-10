Sullivan Skiba ha allenato Benjamin Pavard all’US Jeumont, quando il ragazzo di Maubeuge aveva dai 7 ai 9 anni. Il mister insomma è stato forse il primo a credere nelle qualità dell'attuale difensore dell’Inter, ieri autore di una doppietta nella vittoria della Francia contro la Scozia: “Il mio primo ricordo su Benjamin è di quando aveva 7-8 anni – le parole dell’ex tecnico in esclusiva a FcInterNews -. Mi guarda prima di una partita ed esclama: ‘Guarda cosa ho imparato’. E fa il gesto tecnico dell’elastico. Poi la promessa: ‘Lo farò di nuovo’. Fu così che a metà partita iniziò a fare l’elastico”.

Quanto era forte da bambino? Pensava che sarebbe potuto diventare un calciatore professionista?

“Ha sempre avuto tecnica e intelligenza di gioco. Ma la sua forza è sempre stata giocare per gli altri. Con una grandissima passione per il calcio. Pensare che un giorno potesse diventare un professionista era difficile da immaginare, ma quello che era certo è che avesse qualcosa in più rispetto ai giovani della sua età”.

Che tipo di ragazzo era in campo e fuori?

“Determinato in campo, riservato nel privato”.

Ma è vero che il padre di Pavard faceva allenare Benjamin con i ragazzi di venti anni quando lui ne aveva 8?

“Suo padre era il tecnico della prima squadra: è capitato che Benji si fosse allenato con quei ragazzi durante il riscaldamento”.

Come si è sentito lei quando Pavard ha segnato quell’incredibile gol al Mondiale in Russia?

“Un orgoglio e una grossa gioia. Soprattutto per lui una meritata ricompensa”.

Pensa che l’Inter sia la squadra giusta per lui?

“Sì, certo. Lui progressivamente sta arretrando in difesa e migliorerà tatticamente soprattutto per la cultura del calcio italiano”.

Quando vi vedete oggi, di cosa parlate?

“Di tutto. Dai nostri genitori alla salute. Della vita in generale”.

Cosa possiamo aggiungere su di lui?

“Vi affezionerete a Benji: è un ragazzo rispettoso, educato e soprattutto con una mentalità vincente, preparatevi a vedere dei grandi gol”.

Può diventare il difensore più forte del mondo?

“Continuerà a migliorare e diventerà un riferimento in questa posizione da difensore centrale”.

