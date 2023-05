Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Un successo importante per il club azzurro e per Luciano Spalletti, al primo scudetto conquistato in carriera. Anche l'Inter, ex club del tecnico di Certaldo, si complimenta con i parteopei e con il suo allenatore per il grande cammino che ha portato al tricolore: "Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto", si legge in un tweet.

