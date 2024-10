La strada si è fatta improvvisamente in salita, per i due infortuni che hanno costretto Simone Inzaghi a spendere due cambi nel giro di mezz'ora per rimpiazzare gli sfortunati Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Poi la Roma si è confermato avversario insidioso, ma con pazienza e con la giocata d'autore alla fine l'ha spuntata la squadra nerazzurra, che ringrazia l'incornata (anche se col piede) vincente di Lautaro Martinez che al 60esimo capitalizza uno splendido contropiede trovando la sua rete numero 133 con la maglia nerazzurra con una sassata che piega le mani di Mile Svilar e consegna all'Inter un successo pesantissimo che le permette di rimanere in scia del Napoli e di respingere l'assalto della Juve, avversaria domenica sera dopo la Champions.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-1

MARCATORE: 60' Lautaro Martinez

ROMA: 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N'Dicka, 3 Angeliño (80' 22 Hermoso); 19 Celik, 17 Koné (53' 61 Pisilli), 4 Cristante (80' 28 Le Fee), 59 Zalewski (71' 35 Baldanzi); 7 Pellegrini, 21 Dybala (80' 18 Soule); 11 Dovbyk.

In panchina: 89 Marin, 98 Ryan, 12 Abdulhamid, 14 Shomurodov, 15 Hummels, 16 Paredes, 26 Dahl, 66 Sangaré.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi (27' 6 De Vrij), 95 Bastoni (71' 31 Bisseck); 36 Darmian (71' 11 Correa), 23 Barella, 20 Calhanoglu (12' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (71' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Note

Ammoniti: Inzaghi (I), Barella (I), Cristante (R), Pisilli (R), Darmian (I), Correa (I)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 4'.

Arbitro: Massa. Assistenti: Carbone - Peretti. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Di Paolo.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA MASSA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO! L'INTER ESCE VITTORIOSA DALL'OLIMPICO DOPO UNA GARA COMPLICATISSIMA, LA RISOLVE LAUTARO!!!

94' - Sommer blinda il risultato, bel riflesso sul tiro di Soule.

94' - Svilar anticipa Correa e lancia l'azione della Roma. Risolta da una spazzata di Mkhitaryan.

92' - Fallo di Le Fée su Dimarco, punizione per l'Inter che guadagna tempo.

92' - Fallo di Barella su Pellegrini, punizione insidiosa per la Roma. Manovra complicata con tiro murato da Frattesi.

91' - Barella ha una bella occasione in contropiede, ma si fa ingolosire e calcia da lontando mandando la palla lontana dai pali di Svilar.

90' - Quattro minuti di recupero.

88' - Pellegrini fa quel che può arrivando in spaccata su un pallone difficile, controllato da Sommer e Dimarco.

86' - Soule stavolta amplia il raggio di tiro, conclusione da lontano bloccata da Sommer. Juric ha qualcosa da ridire al suo giocatore.

86' - Correa prova il lancio per Dimarco, chiuso bene da Celik.

84' - Ancora Dumfries contro Svilar, ancora il portiere giallorosso a dire no all'olandese.

83' - Hermoso atterra Frattesi, Inter che può respirare.

82' - Dimarco concede il fondo a Soule che però trova una conclusione debolissima che non impensierisce Sommer.

81' - De Vrij mura il tiro di Baldanzi, poi Dumfries spazza trovando però Le Fée.

79' - Cambi per la Roma: fuori Dybala, Angelino e Cristante, in campo Soule, Hermoso e Le Fée.

78' - Thuram prova lo slalom gigante in area giallorossa, poi però tocca il pallone una volta di troppo e consente il recupero di Svilar. Cartellino giallo per Correa.

76' - Dumfries! Affondo dell'olandese lanciato da Thuram e conclusione in diagonale sulla quale Svilar devia in corner.

75' - Inter che non riesce a ripartire, Roma che riconquista palla ma poi spreca tutto con un cross che finisce sul fondo.

71' - Tre cambi nell'Inter: fuori Darmian, Bastoni e Lautaro; in campo Dumfries, Bisseck e Correa. Nella Roma, Baldanzi entra al posto di Zalewski.

70' - Dovbyk prende palla sul corner, ma l'ucraino non riesce a inquadrare la porta.

69' - Dybala prova il tiro in demi volee, deviazione in corner di Pavard.

68' - Darmian si fa uccellare da Zalewski sul quale poi commette fallo, giallo per lui.

67' - Massa crea confusione, prima fermando per aver colpito il pallone un'azione pericolosa, poi permettendo a Cristante di recuperare dopo aver sbagliato l'appoggio sulla scodellata.

65' - Celik nega il 2-0 a Dimarco. Thuram si invola in avanti sul lancio di Frattesi e mette la palla in mezzo per Dimarco che dovrebbe solo appoggiare in porta, ma viene bruciato dal difensore turco che compie una chiusura che vale un gol.

62' - Trattenuta evidente su Frattesi, Pisilli viene ammonito.

IL GOL DI LAUTARO: Ripartenza micidiale dell'Inter innescata da Frattesi che prende palla a Zalewski che cade goffamente e si invola in avanti in un tre contro due. Dybala rientra con grande spirito di sacrificio, ma mette il corpo sul tiro potente di Lautaro che non perdona Svilar.

60' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

59' - Zalewski prova lo strappo e il lancio su Dovbyk, De Vrij devia in corner.

57' - Darmian ostacola Dovbyk, Massa non interviene.

56' - Lautaro colpisce N'Dicka che resta a terra, gioco fermo per qualche istante.

55' - Dovbyk ostacola il colpo di testa di Celik, Dimarco spazza poi Pisilli commette fallo.

53' - Primo cambio per la Roma: è il momento di Pisilli, che rileva Kone.

51' - Ripartenza Inter dopo anticipo di Thuram su Kone. Passaggio dell'attaccante a Barella che calcia dalla distanza, palla fuori.

50' - Errore in costruzione di Cristante anticipato da Thuram. Per rimediare il giallorosso atterra pesantemente il francese e si prende il giallo.

48' - Bastoni atterra Dybala, Massa ci pensa un attimo poi fischia la punizione. Barella protesta e viene ammonito.

48' - Dybala si sacrifica in difesa e anticipa l'assist di Bastoni per Dimarco.

----

21.51 - Inizia il secondo tempo, primo pallone per l'Inter: PARTITI!

21.50 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Le parole di Beppe Marotta nell'immediato prepartita sono risultate alquanto profetiche: il primo tempo della sfida tra Roma e Inter è stato segnato, più che dalle occasioni create, dalle due sostituzioni forzate per Simone Inzaghi che nel giro di pochi minuti ha dovuto rinunciare per problemi muscolari ad Hakan Calhanoglu prima e Francesco Acerbi poi. Partita che i nerazzurri avevano approcciato bene, colpendo anche una traversa, ma che poi hanno dovuto impostare su ritmi più cauti anche perché i padroni di casa hanno ripreso vivacità pur senza creare eccessivi pericoli per la porta di Sommer. Molti dubbi su un episodio Cristante-Thuram sul quale Massa ha sorvolato: il centrocampista della Roma ha rischiato davvero grosso...

----

48' pt - Finisce il primo tempo: Roma e Inter vanno a riposo sullo 0-0

48' pt - Celik sale e prova di testa sull'ennesimo cross di Angelino, Sommer accompagna la palla all'uscita.

46' pt - Brutta pallonata su Bastoni, preso in una parte decisamente delicata...

46' pt - Iniziato il recupero, Bastoni ferma Zalewski impendendogli la ripartenza.

45' - Mancini ferma Barella trattenendolo, punizione Inter. Saranno tre i minuti di recupero.

42' - Zalewski a terra dolorante dopo una ginocchiata di Darmian, la Roma manda palla fuori.

41' - Gran giocata di Dovbyk che serve Pellegrini. Dopo una serie di finte il capitano giallorosso calcia in maniera centrale, Sommer respinge con le mani aperte.

39' - Serie di colpi di testa in area nerazzurra, Bastoni sbroglia la situazione appoggiando a Sommer.

39' - Cross di Barella, Svilar esce e anticipa Lautaro in presa alta.

37' - Sommer si concede il lusso del dribbling su Dobvyk, qualche brivido ma tutto ok.

35' - Ammonito Inzaghi per proteste, dopo un fallo fischiato a favore della Roma.

34' - Lautaro interviene scomposto su Kone, Massa fischia punizione.

31' - Contrasto Cristante-Thuram a ridosso dell'area giallorossa, per Massa non c'è niente. Poi Dovbyk prova una torsione di testa in area Inter mandando fuori.

30' - Anche Acerbi ha accusato una contrattura alla coscia sinistra, in questo caso ai flessori.

29' - Dybala riceve da Angelino e prova l'affondo in area nerazzurra, ma si allunga troppo il pallone sul controllo di De Vrij con Sommer che para in uscita.

27' - Inzaghi deve spendere il secondo cambio per infortunio: esce Acerbi, in campo De Vrij.

26' - Gran giocata di Bastoni che fa l'elastico a uno stupito Dybala. Palla per Dimarco il cui cross viene murato.

24' - N'Dicka va di testa sul cross da sinistra di Angelino, senza inquadrare la porta. Ha iniziato il riscaldamento anche De Vrij...

22' - Barella lancia per Mkhitaryan che non ha un controllo felice, la palla termina fuori.

19' - Torre di Pavard per Lautaro, il colpo di testa del capitano è debole e non impensierisce Svilar che blocca.

19' - Prima diagnosi a caldo per Calhanoglu: contrattura all'adduttore della coscia sinistra.

17' - Kone vola in area nerazzurra e cade a terra, Massa lascia proseguire convinto.

15' - Terminato lo sciopero, gli ultras della Roma entrano nello stadio.

13' - Traversa di Mkhitaryan! N'Dicka non abbocca alle finte di Thuram e respinge il tiro del francese, la palla va su Lautaro che appoggia a Mkhitaryan la cui botta scheggia il montante.

12' - È già finita la partita di Calhanoglu, in campo Frattesi.

11' - Brivido per Sommer. Dybala appoggia per Pellegrini che mette in mezzo un pallone sul quale l'elvetico va coi pugni respingendo male, la palla sbatte sul palo e torna tra le mani del portiere.

9' - Problemi per Calhanoglu che non sembra essere al top, si prepara Frattesi.

7' - Svilar è pronto anche sull'inserimento di Mkhitaryan da corner, ma Massa ferma tutto per fuorigioco.

6' - Svilar risponde alla grande su Thuram! Mkhitaryan porta palla avanti poi combina con Lautaro che appoggia al francese. Appena riceve palla il francese prova la sventola, il portiere giallorosso dice no con un bel riflesso.

4' - Azione insistita dell'Inter, lancio di Barella per il controllo di Dimarco ad agevolare Lautaro il cui tiro non inquadra la porta.

3' - Thuram prova l'affondo, Kone e N'Dicka riescono a contenerlo guadagnando anche rinvio dal fondo.

2' - Ci prova subito Pellegrini con un tiro dalla lunga distanza su imbucata di Angelino, palla alta.

----

20.45 - Calcio d'inizio per la Roma: PARTITI!

20.43 - Pellegrini e Lautaro Martinez davanti a Massa per il sorteggio del campo. Nonostante l'assenza nei primi 15 minuti della Curva Sud, il tifo dell'Olimpico si fa sentire.

20.41 - Roma e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.30 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio all'Olimpico.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!