Professionismo e milioni di euro annui bastano ad obnubilare, quasi talvolta estirpare, quel fin troppo spesso trascurato aspetto umano (nel senso letterale del termine) di chi scende in campo. L’obiettivo supremo di vittoria, preminente su ogni cosa non lascia scampo a sentimentalismi e chi guarda, tanto quanto chi giudica, si sottrae meccanicamente e automaticamente dalla (o almeno così dovrebbe essere) razionale considerazione che i dodici uomini in campo (allenatore compreso) sono composti da ossa, muscoli, cervello e soprattutto cuore e sentimenti. È questa la considerazione che sgorga naturale tra i pensieri affollati, angosciati e incupiti degli interisti presenti all'Unipol Domus a meno di un paio d'ore dal fischio d'inizio di Cagliari-Inter, quando in contemporanea all'arrivo allo stadio dell'autobus con a bordo la squadra di Simone Inzaghi San Siro e piazza Duomo si tingevano di entusiasmo rossonero. Gli umori non sembravano dei migliori, come se l’ilarità che il trofeo conquistato lo scorso mercoledì aveva profuso fosse lontana anni luce o addirittura persino mai esistita e archiviata la gioia del titolo sollevato sotto il cielo dell'Olimpico, il pensiero dell'Inter è uno e uno soltanto: lo scudetto. Scudetto questo però compromesso nelle puntate precedenti e che per un attimo, immediatamente dopo il 2-0 del Meazza tra Milan e Atalanta, sembrava essere praticamente decretato. L'aria intorno, improvvisamente appesantitasi, sapeva di sconfitta, resa invivibile dalle bad vibes di chi stava già per cucire il tricolore sul petto. Sguardi persi, pensieri confusi e stomaci contorti. Per tutti gli interisti (seppur pochi rispetto ai rossoblu) presenti, eccezion fatta per la squadra di Inzaghi.

PADRONE INDISCUSSO - Le immagini che immortalano la squadra (ancora) campione d’Italia in carica in arrivo tra le mura della casa del Cagliari ritraggono sguardi imperturbabili, concentrati, assorti, quasi marmorei ma che seminano qualche inevitabile timore aggravato dal mordente della squadra di Agostini, ad un passo dalla B ma con ancora il destino in mano per la salvezza e da un’Unipol Domus agguerrito e trascinante nel caricare i rossoblu per l’impresa. Timori che, al netto dell’inevitabile angoscia di chi vive con trasporto i novanta minuti della squadra, l’Inter ha immediatamente ridimensionato. I primi quarantacinque minuti di gara non lasciano spazio a supposizioni e fantasie, decretando nella squadra ospite l’unico padrone del match. I nerazzurri gestiscono, creano, si rendono pericolosi, rendono asfissiante la vita all’avversario e trovano due volte la porta, sebbene una delle due reti viene annullata per via di un tocco di mano. Il gap tra le due compagini è evidente e se una regge e fa il gioco, l'altra è in preda a confusione e panico che non lasciano troppo spazio a lucidità e organizzazione di manovra. Ma i padroni di casa non si danno per vinti e sebbene la straordinarietà degli ospiti diventa tremendamente invalidante tentano qualche squillo che possa mettere in difficoltà gli uomini di Inzaghi, fino a trovare una sfortunata deviazione di Milan Skriniar su un pallone di Lykogiannis che infila il pallone alle spalle di un incolpevole Handanovic ma non cambia le sorti di un match che anche sui 90 e rotti minuti resta appannaggio di una sola.