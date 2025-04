Una partita giocata con grande volontà e grande cuore, quella dell'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta contro la Juventus. Ma il cuore gettato in campo dai nerazzurri non è bastato per ottenere i tre punti, perché i bianconeri specie nel secondo tempo si corazzano per bene e respingono tutte le iniziative degli avversari, riuscendo a portare a casa un pareggio per 1-1 che cambia sostanzialmente poco la situazione in classifica di entrambe, con l'Inter che sale a 67 e resta al secondo posto e la Juve che rimane quinta. I gol arrivano nel primo tempo, con la marcatura iniziale firmata da Luka Topalovic e il pareggio bianconero a pochi minuti dal gong con Francesco Capristo, poi nella ripresa tanta Inter che però manca sempre nel guizzo finale. Difficile parlare di pari giusto per quanto visto in campo, ma è un punto comunque prezioso per questa volata finale prima dei playoff.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-1

MARCATORI: 3' Topalovic (I), 42' Crapisto (J)

INTER: 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi (60' 26 Garonetti), 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 4 Zanchetta (74' 14 Bovo), 7 Berenbruch (60' 16 Venturini); 30 De Pieri, 11 Spinaccè (86' 9 Lavelli), 18 Mosconi (60' 27 Pinotti).

In panchina: 21 Zamarian, 6 Maye, 10 Quieto, 17 Motta, 19 Della Mora, 25 Zouin.

Allenatore: Andrea Zanchetta

JUVENTUS: 40 Radu; 7 Ventre (82' 17 Billiboc), 31 Rizzo (74' 13 Verde) 3 Martinez, 16 Pagnucco (59' 2 Nisci); 5 Boufandar, 33 Ngana; 38 Savio, 8 Crapisto, 36 Merola (82' 21 Finocchiaro); 10 Vacca (74' 9 Pugno).

In panchina: 12 Marcu, 6 Ripani, 15 Montero, 27 Sosna, 35 Djahl, 37 Lopez.

Allenatore: Francesco Magnanelli

Arbitro: Allegretta. Assistenti: Colaianni-Chichi

Note

Ammoniti: Merola (J), Berenbruch (I), Martinez (J), Rizzo (J), Ngana (J)

Corner: 7-1

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Allegretta, rien ne va plus al Konami Centre! Si chiude sull'1-1 la sfida tra Inter e Juventus, punto che non cambia molto gli equilibri della classifica.

95' - Tenta l'ennesimo affondo De Pieri, che viene però controllato bene da Nisci.

94' - Fallaccio di Ngana su Topalovic, giallo inevitabile per il bianconero protagonista di una partita decisamente negativa.

93' - Venturini calibra male un cambio fronte, rimessa per la Juventus.

92' - Corner di De Pieri, Bovo colpisce ma manda alle stelle.

91' - Cinque di recupero. Altro cross di Cocchi per Lavelli che contrastato da Verde non impatta bene.

89' - Cross di Boufandar che trova Pugno, il cui colpo di testa non inquadra la porta.

88' - Altra scelta sbagliata di Cocchi, tiro dalla distanza che non inquadra dalla porta. In precedenza, Savio si immola col corpo per contrastare la conclusione di Pinotti.

86' - Zanchetta chiama l'ultimo cambio: fuori Spinaccè, dentro Lavelli.

85' - Ancora a terra i due giocatori, Alexiou in particolare è colpito da crampi.

84' - Ci sono due giocatori dell'Inter a terra, nello specifico Alexiou e Spinaccè. Allegretta deve fermare il gioco dopo non aver sanzionato alcun fallo.

82' - Nella Juventus entrano Billiboc e Finocchiaro, fuori Ventre e Merola.

82' - Problemi anche per Ventre, che necessita dell'aiuto dei massaggiatori.

81' - A terra Savio, che si rialza dopo qualche istante.

80' - Cocchi mette un buon pallone in mezzo dove Spinaccè sfiora a malapena senza inquadrare la porta.

79' - Garonetti ferma Ngana e innesca un contropiede Inter, con il tiro di De Pieri respinto in calcio d'angolo.

77' - Pugno prova a lanciare Crapisto nella profondità, pallone fuori misura controllato da Calligaris.

74' - Proprio Zanchetta esce per lasciare il posto a Bovo. Nella Juventus, Pugno rileva Vacca e Verde entra per Rizzo.

73' - Crossa Zanchetta, palla che si perde nel nulla.

72' - Spinaccè calcia, palla deviata: sarà ancora calcio d'angolo.

69' - Merola punta Aidoo poi prova un cross troppo lungo per tutti che finisce fuori.

68' - Cocchi prova a sfondare, ancora Martinez col corpo si oppone alla sua conclusione.

66' - Pinotti cerca l'affondo sulla sinistra, si allunga un po' il pallone poi prova il cross ribattuto da Martinez che fa rimpallare la palla sul neoentrato.

64' - Rizzo ferma il contropiede Inter atterrando De Pieri, ammonito anche lui. Entrambi i centrali bianconeri sono sotto giallo.

63' - Radu rischia sul pressing di Venturini, palla che finisce a De Pieri che viene contrastato in area da Nisci. Per Allegretta non c'è rigore tra le proteste nerazzurre.

60' - Zanchetta opera tre cambi: Garonetti per Re Cecconi, Pinotti per Mosconi e Venturini per Berenbruch.

59' - Pagnucco è costretto a lasciare il campo, dentro Nisci.

58' - Problemi per Pagnucco, gioco fermo.

57' - Inserimento prepotente di Berenbruch che calcia trovando un'opposizione della difesa, palla in corner.

56' - Bruno Martinez viene ammonito per un precedente intervento scorretto ai danni di Spinaccè.

56' - Cocchi controlla bene un pallone e poi crossa, trovando però direttamente i guantoni di Radu.

54' - De Pieri riceve dalla sinistra un bel pallone che però crossa in maniera troppo forte, senza trovare nessuno.

52' - Erroraccio di Ngana, Berenbruch ringrazia e parte verso l'area per poi calciare. Palla deviata sulla quale Radu si allunga e manda in corner.

50' - Fa tutto Aidoo, che recupera palla e parte di gran carriera arrivando dentro l'area e mettendo in mezzo dove però trova l'opposizione della difesa bianconera.

49' - Schema troppo complicato per la Juventus, che alla fine spreca una buona occasione.

48' - Merola semina Berenbruch che deve intervenire in maniera fallosa, giallo per il centrocampista nerazzurro.

47' - Cocchi cerca l'uno-due con Mosconi, ma il pallone di ritorno è troppo lungo e termina dritto sul fondo.

------

19.09 - Sarà della Juventus il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.06 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Primo tempo a ondate al Konami Centre, dove Inter e Juventus si alternano nella gestione del match. Bell'avvio dei nerazzurri che trovano la rete dopo pochi minuti con Luka Topalovic e creano le occasioni più interessanti, poi i bianconeri crescono sospinti dalle folate di Merola e nel finale del tempo riescono a rimettere in equilibrio la partita con una bella azione in transizione conclusa da Crapisto con un tocco morbido a scavalcare Calligaris.

------

45' + 2' - Con qualche secondo di anticipo, Allegretta manda tutti negli spogliatoi: è 1-1 all'intervallo tra Inter e Juventus, gol di Topalovic e Crapisto.

45' + 1' - Saranno due i minuti di recupero.

45' - Ventre sfonda sulla destra e mette in mezzo trovando però Re Cecconi pronto a spazzare via.

43' - Reazione immediata dell'Inter, tiro di Mosconi deviato da Radu in corner.

42' - Crapisto! Pareggio della Juventus! Pagnucco lancia una transizione fulminante dei bianconeri che coglie un po' impreparata la difesa nerazzurra, Vacca appoggia in area per Crapisto che a tu per tu con Calligaris non può sbagliare.

40' - Primo giallo del match per Merola che sgambetta Topalovic.

38' - Cocchi tenta un'altra giocata un po' rischiosa, sanata dal fallo di Vacca.

36' - Spinaccè si rialza, da valutare comunque le sue condizioni.

36' - Spinaccè è a terra per problemi muscolari, medici al lavoro.

35' - Altra conclusione di Merola che non inquadra la porta, Calligaris accompagna la palla all'uscita.

33' - Topalovic prova la specialità della casa, il tiro dalla distanza: palla però abbondantemente fuori.

33' - Cocchi pretende troppo da se stesso, cercando il numero tra tre difensori e perdendo palla.

31' - Buona chance per la Juve, palla messa in mezzo di testa da Ventre spazzata via da Re Cecconi.

30' - Ancora Merola prova a scuotere la Juve, tiro potente ma centrale bloccato da Calligaris.

29' - Brutto errore di Calligaris, che regala una rimessa alla Juventus.

25' - Altro cross di Berenbruch, traiettoria letta bene da Radu che blocca in presa alta.

24' - Brutto intervento di Pagnucco su Mosconi: il difensore della Juve chiede scusa all'avversario mentre viene redarguito da Allegretta.

21' - Lancio lunghissimo di Zanchetta, Radu si prodiga in un'uscita kamikaze mandando la palla in fallo laterale di testa.

19' - Insiste l'Inter, Mosconi prova a mettere in mezzo per Spinaccè una palla che però viene controllata in presa bassa da Radu.

18' - De Pieri controlla bene un pallone e serve Mosconi che calcia a botta sicura, ma trova la risposta di Radu.

17' - Radu esce bene e anticipa Spinaccè pronto ad accorrere su un pallone servito da Cocchi.

15' - Boufandar serve Crapisto che entra in area e riesce a guadagnare un corner. Avvistato sulle tribune del Konami Centre Aleksandar Stankovic

13' - Cocchi tenta il doppio gioco di prestigio su Rizzo che però finisce col togliergli il pallone.

13' - Juventus che si fa ancora viva in area avversaria, De Pieri libera ma poi Berenbruch sbaglia il controllo riconsegnando palla ai bianconeri.

9' - Juve che prova a reagire con un bel numero di Merola che salta due avversari, dialoga con Crapisto, entra in area ma poi calcia malissimo davanti a Calligaris.

8' - Prova a sfondare Cocchi, ben controllato da un difensore della Juve.

7' - Inter che gestisce il possesso del pallone, partendo da Calligaris.

IL GOL DI TOPALOVIC: Gol a dire la verità dalla paternità incerta, ma che nasce da una bella azione corale dell'Inter con Berenbruch che lancia lo sloveno bravo a spaccare la difesa bianconera e saltare Radu con un tocco vellutato che tocca il palo, rimpalla su Pagnucco e viene ribadito da Mosconi in porta.

3' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEERRR!! LUKAAAAAAAAAAAA TOPAAAAALOOOOOVIIIICCCC!!!

2' - Bel taglio sul primo palo di Berenbruch sul cross dalla destra, Radu respinge d'istinto.

1' - Subito prima chance per i nerazzurri, con punizione guadagnata da De Pieri. Cross di Cocchi allontanato dalla difesa Juve.

-----

18.02 - Terminato il minuto di silenzio per Papa Francesco, primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

18.00 - Squadre in campo per il prepartita.

-----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!