Mauro Icardi sarà convocato per la partita con la Lazio, mentre improvvisamente è in dubbio Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport riferisce le ultime sulle condizioni del Toro: "Lautaro è uscito dal campo due sere fa in Marocco riportando un affaticamento muscolare - si legge -. Roba di poco conto, almeno sulle prime, se non che ieri al rientro a Milano il Toro avvertiva un po’ di fastidio. Lo staff medico dell’Inter ha previsto per oggi, prima dell’allenamento del pomeriggio, una visita all’attaccante, così da capire se si renderà necessario svolgere esami strumentali. Ma considerando il poco margine di tempo a disposizione, Lautaro va considerato a rischio per domenica, anche in ragione delle partite ravvicinate della prossima settimana".

Un conto salatissimo pagato da Spalletti alla sosta per le nazionali, che già gli aveva causato lo stop di De Vrij. E meno male che invece questa pausa era stata accolta come una benedizione, visti i tanti acciacchi. La parte felice riguarda l'ex capitano, che si è di nuovo allenato in gruppo e in partitella ha fatto coppia con Perisic: "È il segno del ritorno alla normalità che tutte le parti in causa hanno recepito - sottolinea la rosea -. Oggi finalmente squadra al completo, la prima occasione utile dal rientro di Icardi. E Maurito sfrutterà la giornata per parlare al gruppo di cui era capitano fino al 13 febbraio. Non va mica immaginato come un confronto all’americana, non è il giorno del redde rationem, sarà piuttosto l’occasione per guardare oltre e voltare definitivamente pagina, passaggio che i compagni aspettano e probabilmente apprezzeranno. In fondo, la giornata è stata ampiamente preparata da Marotta e dallo stesso avvocato Nicoletti nei giorni scorsi".

