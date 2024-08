Ha 18 anni e ha appena segnato il suo primo gol da professionista, ma il Palmeiras ha già rifiutato tre proposte di grandi club europei interessati a lui: si tratta di Luighi Hanri Sousa Santos, meglio conosciuto con il nome di Luighi. Durante 'Palmeiras Live', sul canale YouTube di UOL Esporte, il giornalista Flavio Latif ha rivelato l'interesse dall'Europa per questo giovane attaccante nazionale Brasile U17: "Il Palmeiras ha già rifiutato tre proposte dei maggiori club europei per Luighi. Due provengono da giganti della Premier League, i nomi dei club non sono stati rivelati. E l'altro è del calcio italiano, anche lui di un grande club. Recentemente il nome di Luighi è stato accostato dalla stampa internazionale ad Arsenal, Grupo City e Inter, e coincide con queste informazioni".

Il Palmeiras non conferma i nomi dei club coinvolti nelle proposte, ma ha rinnovato due volte il contratto di Luighi il mese scorso (scadenza 2028) per proteggersi ulteriormente dai tentativi dei club europei.