L'Inter cala il colpo per il futuro. Questo, almeno, quanto risulta a TyC Sports: l'emittente argentina sostiene infatti che il club nerazzurro ha raggiunto un accordo verbale per Tomas Perez con il Newell's Old Boys, dopo che in giornata il presidente del Leproso, Ignacio Astore, ha fatto tappa a Milano per trovare l'intesa definitiva. Il centrocampista è atteso nei prossimi giorni in città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto, poi potrebbe essere ceduto in prestito al Como per il resto della stagione.

L'altro obiettivo dell'Inter in casa Newell's è l'attaccante Mateo Silvetti. In questo caso la trattativa è in fase avanzata, ma non ancora conclusa: i nerazzurri hanno presentato una prima offerta che è stata rifiutata, ma i discorsi continueranno anche nelle prossime ore.

️ Astore RECHAZÓ el primer avance del INTER 🇮🇹 para comprar a MATEO SILVETTI



El Presidente de Newell’s viajó a Milán con el objetivo de cerrar la venta de TOMÁS PÉREZ. Concluido el acuerdo por Mata, el club italiano buscó avanzar por Toto pero por ahora recibió la negativa. pic.twitter.com/3XtkrFCG8f — Agustín Malvestitti (@agustinmalves) January 14, 2025

