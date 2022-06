Piovono conferme sul matrimonio tra Paulo Dybala e l'Inter. L'ultima arriva dal collega argentino Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sports che da tempo segue da vicino la situazione della Joya. "Paulo Dybala è il nuovo rinforzo dell'Inter" sentenzia in un tweet, aggiungendo poi che l'ex Juve "ha già accettato il contratto di 4 anni in termini generali". Resta ora da "rifinire un minimo dettaglio che non complicherà la negoziazione" e da capire "dove verranno svolte le visite mediche". Dybala è pronto a vestirsi di nerazzurro.