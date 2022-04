"Ovviamente il fatto che Mourinho abbia deciso di tornare in Italia in un altro club diverso dall'Inter, è servito a indispettire gli irriducibili del tifo, i romantici" scrive Tuttosport , che poi rivela come il tecnico portoghese " probabilmente avrebbe davvero preferito tornare all’Inter . Mou , infatti, dopo l'esonero con il Manchester United arrivato il 18 dicembre 2018, per diverso tempo aveva inviato segnali a Milano , visto che si era capito che al termine dell’annata 2018-’19 sarebbe finita l’avventura di Luciano Spalletti - si legge -. Una parte dell’Inter probabilmente aveva anche pensato al suo grande ritorno, ma Beppe Marotta , approdato a Milano proprio nel dicembre 2018, aveva fin da subito chiuso la porta perché il suo obiettivo era Antonio Conte " ribadisce TS.

"Se abbiamo mai pensato di riprendere Mourinho all’Inter? No, non c’è mai stata questa considerazione" le chiare parole rilasciate dall'ad sport interista lo scorso 8 febbraio. Parole che non avevano lasciato indifferente Mourinho, che ha preferito il silenzio nelle tre volte su tre in cui ha incrociato il suo passato da grande ex.

Acquista QUI i prodotti originali Inter