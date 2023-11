E' cominciata la corsa sul mercato per arrivare ad Andrea Colpani. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui è assolutamente imoossibile che il giocatore si muova a gennaio (discorso che sul quotidiano si fa in chiave Juve vista la possibilità che i bianconeri cerchino un profilo in mediana).

Sempre secondo il quotidiano l'Inter può considerarsi in pole position per il gioiello del Monza, avendo già fatto le sue prime mosse. Addirittura era già stato fatto un pensiero sul giocatore una volta "evaporato" l'affare Samardzic, ma a quel punto si era deciso di destinare il tesoretto su Pavard e non c'erano fondi sufficienti.

L'Inter è sul giocatore con due canali, uno è l'agente Tinti (che rappresenta anche Inzaghi, Darmian e Audero) l'altro è l'amico Alessandro Bastoni, con lui in questi giorni in nazionale. L'idea "ItalInter" potrebbe far breccia nel ragazzo.

Occhio però alla Juventus che in quella zona di campo sta valutando anche Samardzic e De Paul.