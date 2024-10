Stanno per arrivare le prime grandi mosse di Oaktree in relazione alla struttura societaria. Il fondo ha deciso, secondo Tuttosport, di mettere mano all'area corporate e a quella della comunicazione. Il Ceo Alessandro Antonello e il Chief Marketing Officer Luca Danovaro sono in uscita. Ai saluti anche Matteo Pedinotti nell'area comunicazione.

Decisioni che sono figlie sia della visione sullo stadio che dell'inchiesta ultrà, che ha turbato Oaktree per la pubblicità negativa. All'avvocato Angelo Capellini verrà affiancato un penalista, mentre diventerà più stretto il controllo sulla comunicazione.Più articolato il tema San Siro. Già in campo da tempo i manager legati al fondo, in primis Katherine Ralph. Nell'ultimo incontro a Roma si è aggiunto anche Alejandro Cano.

Cambi anche nell'amministrazione di M-I Stadio, che gestisce il Meazza. In quota Milan e Inter dimissioni per Mark Van Huuksloot (Inter) e Marco Lomazzi (Milan). Al loro posto sono stati nominati Stefano Cocirio (già Chief Financial Officer del club rossonero) e Massimiliano Catanese.

I cambiamenti nell'area corporate dovrebbero portare a riflessioni (e soprattutto a prendere le misure col nuovo corso) anche nell'area sportiva. Nell'articolo si ricorda come in estate dopo aver preso Taremi e Zielinski e aver fatto un investimento su Martinez, la proprietà ha deciso di non avallare la richiesta di un giocatore pronto (Rodriguez o Hermoso) al posto dell'infortunato Buchanan. E' quindi arrivato Palacios, che non si è ancora mai visto ma è un investimento.

In compenso Oaktree ha dato via libera ad altri tipi di investimenti, quelli sui rinnovi importanti di Inzaghi, Barella e Lautaro con Dumfries pronto a firmare ma a cifre più basse di quelle richieste.