"L’Inter pensa a un nuovo colpo italiano, l’Inter sta provando lo scatto per Andrea Colpani del Monza". Insomma, oltre a Soucek - visionato anche in Albania-Rep. Ceca da Ausilio, i nerazzurri studiano un innesto a metà campo anche guardando il mercato nostrano.

Fin qui, Colpani è stato una delle rivelazioni della Serie A, migliorando l'impatto della passata stagione. "L’obiettivo è spostato sul 24enne trequartista mancino del Monza, assoluto protagonista in questo avvio di stagione con 4 reti in 8 partite - conferma Tuttosport -. Colpani, grazie alla maggiore fiducia di Palladino, ha fatto un vero e proprio salto di qualità in questo primo scorcio di campionato, diventando un titolare fisso della squadra brianzola dopo aver vissuto da comprimario la sua prima annata in Serie A (27 presenze, ma solo 10 da titolare). Crescita notata da tutti i top club italiani, fra cui appunto anche l’Inter che ha seguito più volte il giocatore dal vivo". Colpani era già stato un'operazione per l'Inter dopo la trattativa sfumata per Samardzic, ma non se ne fece nulla.

E il legame con l'Inter porta anche la firma di Bastoni: stesso agente del difensore, ovvero Tullio Tinti. "Procuratore che segue anche Simone Inzaghi - oltre a Darmian e ad Audero - e che vanta ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra - ricorda TS -. Tutto ciò non basta a fare uno più uno - andranno pesati il prezzo richiesto dal Monza e l'inserimento di altri club -, ma è un ulteriore tassello che fa capire quanto l'Inter sia "in orbita" Colpani, giocatore che oggi si sta mettendo in luce come trequartista destro nel 3-4-2-1 di Palladino e che l'Inter immagina come possibile mezzala offensiva da alternare con i vari Barella, Frattesi e Mkhitaryan".