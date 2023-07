Adesso è certezza: Romelu Lukaku non tornerà all'Inter. "Dopo essere 'scomparso'", il belga ha ri-fatto capolino al mondo nerazzurro nella scorsa notte durante la quale ha telefonato il ds della Beneamata Piero Ausilio con il quale ha avuto una telefonata dai toni accesi. "Nella sintesi: il comportamento del belga non è piaciuto e il club ha deciso di chiudere qui la questione, fine anche della trattativa con il Chelsea" si legge su Tuttosport che parallelamente apre spiragli di speranza dei tifosi juventini: "Ora si attendono le mosse di Cristiano Giuntoli che con il giocatore e l’entourage ha già un accordo per 11 milioni netti all’anno (l’agevolazione per i bianconeri è dovuta al decreto crescita)".

Con il Chelsea la Juventus ha già l'intesa: 37 milioni + 2 di bonus ma la condizione è già stata resa nota: prima è necessario vendere Dusan Vlahovic "al Psg per una cifra da 70 in su. Con i parigini la strada è ovviamente aperta: il giocatore ha dato il suo assenso, l’allenatore Luis Enrique lo ha messo in cima alla lista". I transalpini, alle prese anche con il problema Mbappé, "libererebbe il posto per il serbo cedendo Hugo Ekitike, 21 anni, talento in prospettiva. L’incastro è quello: Vlahovic in Francia e Lukaku sotto la Mole. Incerta solo la tempistica" chiosa TS.

