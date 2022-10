Ramy Bensebaini è uno dei possibili obiettivi dell'Inter sul mercato. Come spiega Tuttosport, la società lavora da tempo per bloccare l'esterno del Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2023. "Affare per l'estate, ma se Gosens dovesse essere venduto a inizio anno, si proverà ad anticipare l'operazione già a gennaio", si legge oggi sul quotidiano.