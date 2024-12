Francesco Acerbi è ai box da diverse settimane e, complice anche l'età che avanza, non dà più garanzie fisiche all'Inter. Ecco perché l'idea della dirigenza nerazzurra è di provare a pescare il suo erede in Italia, con il primo vero investimento di Oaktree che dovrà seguire delle precise linee guida. Tuttosport non ha dubbi sull'obiettivo numero uno dell'Inter per la difesa che verrà: in cima ai pensieri di Inzaghi c’è Isak Hien, centrale dell'Atalanta (e avversario in Supercoppa) che da Viale della Liberazione veniva seguito con grande attenzione già quando era al Verona.

Alla fine la Dea ha messo le mani sullo svedese versando nelle casse dei veneti 9 milioni di euro più bonus, ma oggi la sua valutazione tocca almeno i 30. L'Atalanta non ha bisogno di vendere, ma in estate la trattativa potrebbe decollare: come ricorda TS, infatti, il Biscione "vanta ottimi rapporti con l’Atalanta e nel mazzo ha alcuni giovani che potrebbero fare gola a Gasperini". In questo senso vengono fatti i nomi di Valentin Carboni o Francesco Pio Esposito, su cui l'Inter sembra però avere intenzione di puntare nel prossimo futuro. Le alternative a Hien sono due: Jaka Bijol e Mario Gila. Abbandonata, invece, la pista che porta al baby Nicolò Bertola.

