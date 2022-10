I tifosi del Barcellona si stanno preparando alla bolgia. Come riporta Tuttosport, ieri durante la partita contor il Celta Vigo si è sentito anche qualche "Inter, Inter vaff...", a dimostrazione del fatto che i sostenitori blaugrana sono pronti ad accogliere i nerazzurri in un certo modo. In più il presidente Laporta ha rilasciato una serie di dichiarazioni lamentandosi fortemente dell'arbitraggio della gara di martedì scorso. I prodromi non sono i migliori per affrontare il pranzo dell'immediata vigilia della gara tra le società. "Salvo sorprese. Il club nerazzurro è, infatti, molto irritato perché non si aspettava che la scia di polemiche potesse durare così a lungo e protrarsi fino alla gara di ritorno", riporta il quotidiano.