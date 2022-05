Il caso emblematico è Dumfries : acquistato a 15 milioni (considerando i bonus) ne vale almeno venti in più. Molto richiesto, particolarmente dal Bayern Monaco (anche se poi i tedeschi hanno ripiegato su Mazraoui ) ma anche dal Manchester United . Importante l'exploit di Federico Dimarco , diventato il vice-Bastoni. Vale almeno 20 milioni, che potrebbero finire ad abbassare la quota per Bremer .

"Il capolavoro Inzaghi lo ha fatto però con Hakan Calhanoglu - si legge ancora - : il turco strappato a parametro zero al Milan, oggi vale 35 milioni. Agli atti, oltre ai 7 gol in campionato (4 l’anno scorso in rossonero), c’è una continuità di rendimento che gli era sconosciuta negli anni italiani e quegli 11 assist che lo collocano in cima alla classifica di specialità lo dimostrano".

In attacco Dzeko è a 13 gol contro i 7 dello scorso torneo, altro balzo in avanti. La nota dolente è Correa, zavorrato dagli infortuni. "Avrà comunque modo di rifarsi perché Inzaghi e lo staff, come provano le scelte fatte nelle ultime gare, credono ciecamente in lui", riporta ancora il quotidiano.

