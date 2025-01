La prossima estate l'Inter e Gigio Donnarumma potrebbero sposarsi davvero. Ne è sicuro Tuttosport che fa il punto sulle voci di mercato che legano il portiere della Nazionale e il club nerazzurro dopo che, nel lontano 2013, il classe '99 aveva superato un provino con il Biscione prima del blitz del Milan che ha poi cambiato la storia. Al momento si tratta di un interesse reciproco tra le parti. "Anzi, forse è più Donnarumma a strizzare l’occhio all’Inter perché dopo quattro anni ondivaghi e complicati a Parigi, è tornata la voglia di Italia e di Milano", si legge sul quotidiano torinese.

I motivi sono da ricercare nel complicato rapporto non Luis Enrique e il contratto in scadenza nel 2026 col PSG che difficilmente sarà rinnovato: in estate diffilmente i parigini lo cederebbero per meno di 30 milioni. L'opzione Inter, secondo TS. sarebbe intrigante perché ad Appiano ritroverebbe tanti compagni di Nazionale e anche il suo storico preparatore dei portieri, Gianluca Spinelli. Uno degli ostacoli principali sarebbe l'ingaggio: Donnarumma a Parigi mette un tasca un assegno da 9/10 milioni di base fissa più 3 di bonus, ma "ha fatto arrivare a chi di dovere il messaggio che sarebbe disposto a percepire uno stipendio più basso", in linea con quello degli altri top player nerazzurri (quindi 6/7 milioni, i 9 di Lautaro sono un'eccezione). Non si può parlare ancora di trattativa ma Donnarumma pensa all'Inter e l'Inter pensa a Donnarumma, che a scadenza di contratto potrebbe essere l'ennesimo colpo a costo zero firmato da Beppe Marotta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!