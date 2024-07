Qualcosa si è mosso, ma nulla di concreto. Questa, secondo Tuttosport, la situazione di Stefan De Vrij riguardo a un possibile addio all'Inter. Se l'olandese resterà, il club eviterà di andare su un secondo difensore oltre a quello che si sta cercando per ovviare all'infortunio di Buchanan.

Se dovesse invece materializzarsi l'addio, occhio soprattutto a Jaka Bijol, centrale sloveno dell'Udinese che conosce perfettamente la Serie A e la difesa a tre. Ottime le recensioni passate, comprese quelle relative alle prestazioni all'Europeo. Costo del cartellino: 15 milioni. Una ventina in meno di quelli che il Lens chiede per Danso.