Il Paris Saint-Germain va verso una nuova rivoluzione e per farla sta pensando ad Antonio Conte. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Tuttosport conferma le voci in merito all'ex tecnico interista. Non solo, secondo il quotidiano l'allenatore avrebbe chiesto di puntare su due vecchie conoscenze dell'esperienza in nerazzurro, Romelu Lukaku e Nicolò Barella.