Valentin Carboni, ad oggi, è incedibile. E se non ci saranno "tsunami societari", come li chiama Tuttosport, o delle offerte irrinunciabili (presumibilmente oltre i 35 milioni di euro) l'Inter non si siederà nemmeno al tavolo con le pretendenti.

Il quotidiano sottolinea anche che l'argentino sta giocando oggi con continuità nel Monza, Palladino lo ritiene importante nelle rotazioni e per Galliani è un talento da conservare con forza fino a giugno.

Una volta rientrato alla base si deciderà se agire per un nuovo prestito o tenere l'attaccante per completare un reparto che però avrà già Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi (in arrivo).

