Piccola finestra di mercato oggi su Tuttosport per quel che riguarda l'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, c'è stata un'accelerata per Tiago Djalò, prossimo svincolato a giugno per il quale Ausilio non ha mollato la presa dopo il tentativo fatto già l'estate scorsa.

I nerazzurri si sentono in pole ma il rischio è che il Lille provi a vendere il giocatore a gennaio per monetizzare.