All'Inter, di partecipare a questa sagra del gol che è la Champions League, a quanto pare non importa proprio: la cosa che conta è vincere, magari senza subire gol. E allora, ecco che la perla tirata fuori da Lautaro Martinez al minuto 12 sul cross di Alessandro Bastoni basta e avanza alla squadra di Simone Inzaghi per suggellare il successo al Letna, decidendo poi di amministrare pur avendo a disposizione anche qualche grossa occasione e segnando anche con Denzel Dumfries la cui gioia è però strozzata dal VAR che ravvisa un fuorigioco millimetrico di Federico Dimarco che vanifica tutto. C'è spazio anche per qualche timido rischio, ma alla fine arriva la cosa più importante: i tre punti che valgono all'Inter un posto nelle prime otto quasi certo.

IL TABELLINO

SPARTA PRAGA-INTER 0-1

MARCATORE: 12' Lautaro Martinez

SPARTA PRAGA: 1 Vindahl; 41 Vitik, 27 Panák, 25 Sørensen; 28 Wiesner (79' 2 Suchomel), 18 Sadilek, 6 Kairinen, 32 Ryneš (70' 30 Zeleny); 20 Laçi; 7 Olatunji (79' 29 Krasniqi), 14 Birmančević (74' 22 Haraslin).

In panchina: 44 Surovcik, 46 Heerkens, 5 Ross, 13 Danek, 21 Pesek, 38 Rus, 54 L. Penxa.



Allenatore: Lars Friis.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (64' 36 Darmian), 23 Barella (64' 16 Frattesi), 21 Asllani (71' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (71' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (81' 99 Taremi).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 17 Buchanan, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Hernandez Hernandez (SPA). Assistenti: Naranjo - Sanchez Rojo. Quarto ufficiale: Soto Grado. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Gomez.

Note

Ammoniti: Dumfries (I), Olatunji (S), Krasniqi (S)

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 0', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA HERNANDEZ, RIEN NE VA PLUS A LETNA! L'INTER INCAMERA TRE PUNTI PREZIOSI SUPERANDO 1-0 LO SPARTA PRAGA GRAZIE ALLA MAGIA DI LAUTARO MARTINEZ!!

94' - Inter sorpresa sulla punizione. Pallone ricevuto da Zeleny che perde forse l'attimo giusto e viene anticipato da Carlos Augusto bravo poi a prendere fallo. Ammonizione per Krasniqi.

94' - Inzaghi si arrabbia per un fallo fischiato a Bastoni, per lui era colpo spalla contro spalla.

93' - Rimessa per l'Inter, l'ordine sarebbe palla a Thuram e in bandierina ma Carlos Augusto scarica all'indietro.

91' - Cinque minuti di recupero, lancio lungo per Taremi sul quale però arriva prima Vindahl.

90' - Bastoni si prende una rimessa laterale nella propria metà campo.

88' - Inter che giostra la palla negli ultimi minuti nella propria area.

87' - Bravo Taremi a servire Thuram che si libera bene una prima volta ma poi perde palla contrastato da tre difensori.

85' - Bastoni si riprende, e riparte il gioco.

84' - Bastoni si schianta contro Suchomel e resta a terra per un colpo a volto, Hernandez ferma il gioco.

82' - Ultimi minuti per Taremi, che rileva Lautaro.

81' - Mkhitaryan parte in contropiede, fa tutto il campo palla al piede ma poi sbaglia lo scarico per Thuram. In precedenza, Pavard bravo ad intercettare il pallone messo in mezzo da Suchomel.

79' - Ultimi cambi per lo Sparta: fuori Olatunji e Wiesner, dentro Krasniqi e Suchomel.

78' - Bomba da fuori di Frattesi, altro tiro centrale alzato da Vindahl in corner.

77' - Cross di Zielinski troppo lungo per Darmian, rimessa per lo Sparta.

74' - Nello Sparta Praga torna Haraslin, che prende il posto di Birmancevic.

73' - Kairinen dentro per Zeleny che mette in mezzo di testa, Olatunji anticipato da De Vrij in fallo laterale.

72' - Controllo di Lautaro a rientrare sul destro, poi tiro centrale facile per Vindahl.

71' - Fuori proprio Dimarco e Asllani, in campo Carlos Augusto e Zielinski.

70' - Dimarco raccoglie una respinta e calcia potentissimo da poco fuori area, mandando alto di poco.

70' - Cambio per lo Sparta: fuori Rynes, dentro Zeleny.

69' - Affondo di Frattesi che poi appoggia a Lautaro, che punta la porta e calcia ma trova la respinta. Poi Vitik e Panak spizzano il pallone quel tanto che basta per toglierlo a Thuram pronto a ricevere il pallone di Dimarco.

67' - Giallo per Asllani, che col braccio sinistro colpisce leggermente Sadilek che poi fa una scena madre e cade a terra.

65' - Sparta che torna a farsi minaccioso, corner per i granata.

64' - Un tiro sporco di Olatunji per poco non diventa un assist invitante per Birmancevic che non ci arriva.

64' - Dumfries conclude la sua gara con l'amaro in bocca, sostituito da Darmian. Dentro anche Frattesi per Barella.

63' - Annullato il gol di Dumfries, ravvisato il fuorigioco di Dimarco.

IL GOL DI DUMFRIES: Lancio perfetto a servire Dimarco che parte in posizione dubbia, scarico per Dumfries che controlla e con un rasoterra infila Vindahl. Gol però sotto controllo VAR. Intanto si preparano a entrare Darmian e Frattesi.

59' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLL DUUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS!!

58' - Barella va a tutto campo poi a ridosso dell'area va su Lautaro il cui tiro è debole e controllato da Vindahl.

57' - Ripartenza Inter dopo proteste del pubblico per un presunto fallo su Birmancevic, Bastoni crossa ma manda dritto a Vindahl.

55' - Olatunji ha iniziato la ripresa con grande tonicità, guadagna fallo da Asllani innescando un'azione conclusa col tiro di Birmancevic respinto da Sommer in corner.

54' - Thuram cerca il numero tra due difensori, ma al momento del tiro scivola.

52' - Olatunji atterra Dumfries che lo aveva anticipato, poi il nigeriano esagera nelle proteste e viene ammonito.

51' - Bella manovra dell'Inter con tanti tocchi di prima, poi cross di Dimarco diretto a Vindahl.

50' - Rynes commette un erroraccio in un tentativo di rinvio, regalando corner all'Inter dopo tiro di Mkhitaryan.

48' - Dumfries riceve un bel pallone ma poi mette alla cieca la sfera in area, con Thuram che si era staccato per ricevere in posizione più arretrata.

47' - Prova a crossare Mkhitaryan, pallone sporcato che finisce comodo tra le mani di Vindahl.

47' - Avvio aggressivo dello Sparta, altro contrasto vinto e cross per Olatunji anticipato da Pavard poi Dumfries va bene a contrasto su Wiesner.

46' - Subito squillo dei padroni di casa, tentativo di Olatunji ribattuto dalla difesa.

-----

22.01 - Lo Sparta Praga batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.00 - Squadre rientrate per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Sin qui, si può dire massimo risultato col minimo sforzo. L'Inter va al riposo avanti per 1-0 grazie alla gemma di Lautaro Martinez che si inventa una rete capolavoro sul cross di Alessandro Bastoni, poi attacca con sicurezza anche se solo poche volte prova davvero ad affondare il colpo del ko. Sparta Praga che dal canto suo difende e prova ad approfittare di qualche spazio concesso dalla difesa, ma crea solo un vero pericolo dalle parti di Sommer.

-----

45' - Non c'è recupero, Hernandez manda tutti negli spogliatoi: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sullo Sturm Graz.

44' - Grande controllo di De Vrij che strappa un rinvio dal fondo a Birmancevic.

43' - Manovra l'Inter sulla metà campo, poi cross di Dumfries sul quale Thuram viene anticipato. Poi Pavard commette fallo su Birmancevic scatenando le lamentele di Barella che era arrivato sul pallone.

38' - De Vrij interviene duro su Olatunji, punizione per lo Sparta. Sugli sviluppi, Wiesner prova un tiro troppo pretenzioso che finisce altissimo.

37' - Ottimo anticipo di Thuram su Rynes, l'azione però si perde per un errato appoggio a Pavard.

35' - Risponde subito l'Inter con una conclusione di Barella da ottima posizione: apertura di piatto che termina alta.

34' - Pericolo per lo Sparta Praga: un rimpallo sfortunato di Asllani favorisce i padroni di casa con Birmancevic che controlla un cross dalla destra e calcia in area. Sommer para in due tempi.

33' - Dimarco prova il cross per Lautaro, Vindahl è attento e lo anticipa in uscita bassa.

31' - Cambio di fronte che coglie impreparato Barella, impossibilitato a ricevere il pallone che finisce in fallo laterale.

27' - Palla intercettata da Mkhitaryan che ribalta subito il fronte, Asllani detta il passaggio, riceve palla e la controlla ma al momento del tiro viene tradito da un rimbalzo maligno: palla alta.

25' - Qualche brivido su passaggio di Pavard per Sommer, Birmancevic per poco non ne approfitta.

23' - Mkhitaryan prova a partire in contropiede, Vitik con un grande anticipo gli porta via la sfera.

22' - Birmancevic guadagna l'area e mette in mezzo un pallone che viene intercettato da Asllani. Reclama l'Inter per un fuorigioco non segnalato.

21' - Asllani prende un altro fallo, stavolta da Birmancevic, a ridosso dell'area nerazzurra.

21' - Barella prova ad aprire per Dumfries, che però viene anticipato nettamente e lo Sparta riparte pericolsamente: libera Dimarco.

19' - Punizione di Asllani, Vindahl con qualche difficoltà blocca.

18' - Dimarco mette in mezzo, la difesa dello Sparta anticipa ma poi riconsegna subito palla a Sommer.

17' - Brutto scontro tra le ginocchia di Sadilek e Mkhitaryan, punizione per l'Inter.

16' - Lancio dalle retrovie che Thuram non riesce ad agganciare, sarebbe stato solo a tu per tu con VIndahl.

IL GOL DI LAUTARO: Incredibile trovata del Toro, che si fa trovare pronto sul secondo palo raccogliendo un cross di Bastoni che sembra perduto e che invece il capitano converte in una conclusione volante spaventosa che sbatte prima a terra e poi sulla traversa e fa secco Vindahl.

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!!LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!

10' - Barella prova a premiare l'inserimento di Pavard con un cross intelligente ma mal calibrato, palla sul fondo.

6' - Thuram semina Panak sulla destra poi serve Dumfries, che poi cade in area in un contrasto con Laci e viene anche ammonito, con l'arbitro che ravvede un'esagerata simulazione.

5' - De Vrij ha preso in consegna Olatunji, altro scontro su palla persa dell'Inter poi tiraccio di un giocatore ceco che finisce in curva.

4' - Grande azione orchestrata da Lautaro, che dialoga prima con Thuram poi con Barella che lo lancia in area. L'argentino tenta il controllo ma viene anticipato da un difensore.

3' - Sparta decisamente ermetico, Inter che palleggia.

2' - Scontro De Vrij-Olatunji, l'arbitro concede semplice rimessa all'Inter.

-----

21.00 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Panak e Lautaro davanti a Hernandez per il sorteggio.

20.57 - Sparta Praga e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Temperatura alquanto gelida a Praga, dove si registra un -3°. Nonostante ciò, lo stadio alla fine risulta tutto esaurito.

20.48 - Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio d'inizio al Letna.

-----

