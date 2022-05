Dall'Argentina arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo quanto riportato da TNT Sports, infatti, l'Inter avrebbe proposto all'Atletico Madrid uno scambio per arrivare a Rodrigo De Paul. Sul piatto ci sarebbe Joaquin Correa, al momento protagonista di una stagione con soli 4 gol all'attivo (due doppiette a Verona e Udinese) e diversi problemi fisici. Lo stesso De Paul ha avuto qualche contrattempo a Madrid: 2 soli centri, 1 in Liga e 1 in Champions, ha giocato titolare due volte nelle ultime sette apparizioni dei colchoneros.