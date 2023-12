Come dichiarato pubblicamente da Beppe Marotta e Piero Ausilio, difficilmente l'Inter opererà in entrata durante il mercato di gennaio, visto che la rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi in estate viene ritenuta all'altezza per competere su tutti i fronti. Questa strategia, secondo Sportitalia, quindi, esclude l'arrivo di Mehdi Taremi, il quale potrebbe diventare un obiettivo come parametro zero solo a giugno.

Diverso il discorso riguardo a Tiago Djalo, col quale la trattativa è ben più avviata. L'idea dei dirigenti è provare a blindare l'accordo per poi celebrare il matrimonio tra qualche mese, con il rischio che la concorrenza si muova in queste settimane per convincere il giocatore a provare una nuova avventura già nella seconda parte di questa stagione. In questo senso, comunque, da ambienti nerazzurri filtra un'aria di sostanziale ottimismo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!