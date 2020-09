Dalla Spagna arrivano notizie importanti relative al futuro di Lautaro Martinez, attaccante ormai da tempo nel mirino del Barcellona. Come riportato da Sport, il centravanti dell’Inter viene ritenuto il profilo giusto per sostituire Luis Suarez, dato in uscita (e vicino alla Juventus). Secondo il quotidiano spagnolo nei prossimi giorni è previsto un incontro decisivo a Milano tra gli agenti del calciatore e i dirigenti dell’Inter per analizzare la situazione e capire quali possono essere le prospettive per l’affare, soprattutto a livello economico. Il Toro ha già un accordo con i blaugrana, ma i due club faticano a trovare l’accordo economico visti i problemi legati al Coronavirus e quindi la difficoltà del Barcellona a corrispondere all’Inter la cifra richiesta (minimo 85 milioni di euro). I catalani al momento sono arrivati a 65 più l’inserimento di una contropartita tecnica.

Al momento sembrano essere solo due le strade per l’attaccante: restare all’Inter, magari con un rinnovo e un aumento di stipendio, o trasferirsi al Barcellona. Sembrano aver perso forza le alternative come il Manchester City. Insomma, occhi puntati sull’incontro a Milano che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Solo allora si saprà se la trattativa si potrà sbloccare o meno.