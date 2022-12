La redazione di Sport Mediaset continua ad aggiornare sulla trattativa tra l'Inter e Milan Skriniar per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo l'emittente televisiva non c’è ancora una risposta all’offerta nerazzurra da 6,5 netti, una cifra che rappresenta il tetto massimo per il club di Viale della Liberazione. Sul centrale slovacco esiste anche il forte pressing del PSG, pronto a mettere sul piatto un ingaggio monstre da 9,5 milioni di euro a stagione per 5 anni con bonus alla firma: si parla di una commissione da 10 milioni di euro.