Rotazioni in vista di Lecce-Inter. Come riportato da Sportmediaset, per Thuram è previsto uno stop di 10 giorni. Il rientro non sarà forzato in vista del ritorno di Madrid: l'attaccante tornerà a Bologna. Stesso discorso per Acerbi, il recupero è graduale ma il giocatore è ormai prossimo al ritorno. In avanti a Lecce possibile chance dal 1' per Sanchez, resta da capire chi sarà ad affiancarlo tra Lautaro e Arnautovic. Staffetta annunciata tra Calha e Asllani, mentre Dumfries torna titolare sulla destra. In difesa dovrebbe rivedersi Bisseck dal primo minuto.

