Ancora Istanbul nelle cronache legate all'Inter. Se nella città turca i nerazzurri hanno visto infrangere il sogno Champions League, è nell'ex Bisanzio che si ricomincia a voltare pagina, o così potrebbe essere, quantomeno per Edin Dzeko. L'attaccante della Beneamata, dal futuro attualmente ancora in bilico, potrebbe ricominciare dal Fenerbahce, club che lo avrebbe messo nel mirino e che non a caso starebbe dialogando con Alessandro Lucci, agente del giocatore. A renderlo noto è Sportmediaset che parla di accelerata del club anatolico che vorrebbe proporre all'ex roma un "ricco biennale" per convincerlo a rimpiazzare il probabile partente Joao Pedro.

