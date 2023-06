Romelu Lukaku ha rifiutato un contratto da 50 milioni di sterline all'anno dall'Al Hilal perché vuole restare nel calcio che conta, in Europa, con l'Inter che sta ancora cercando di trovare un accordo per rinnovare il prestito con il Chelsea, il quale però per il momento non apre a questa soluzione. Lo riporta Sky Sports News.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!