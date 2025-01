Il Monza è in trattativa con l'Inter per il prestito di Tomas Palacios, ma a sorpresa dalla Germania si parla anche di un forte interesse del Bayer Leverkusen per il giovane difensore argentino.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Palacios è uno dei tre profili monitorati dalla squadra tedesca per il ruolo di difensore centrale. "È considerato un giocatore con un grande potenziale per il futuro", riporta il giornalista Florian Plettenberg su X.

Il primo nome sulla lista però è quello del più esperto Mario Hermoso, difensore spagnolo di proprietà della Roma. Ad oggi però non sono stati ancora raggiunti accordi tra le parti.

