Archiviato il vitale successo contro il Napoli, l'Inter si proietta alla trasferta di Monza con l'obiettivo di centrare un altro successo in campionato.

Gli ultimi aggiornamenti di formazione di Sky Sport parlano di qualche possibile cambio per Inzaghi rispetto all'ultima uscita di San Siro, con due novità in arrivo: in difesa viaggia verso il rientro De Vrij, che potrebbe giocare al posto di Acerbi, mentre sulla corsia di destra dovrebbe rivedersi dal 1' Dumfries, in vantaggio su Darmian per una maglia dal 1'. Conferme per il resto della squadra, in avanti è "favorita ancora la coppia Lukaku-Dzeko: possibile che Lautaro cominci ancora in panchina", chiosa l'emittente.