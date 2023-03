Milan Skriniar e Federico Dimarco, i due giocatori acciaccati ai box da prima della trasferta di Bologna, non sono ancora completamente recuperati, ecco perché bisognerà aspettare le prossime due sedute di allenamento, in programma tra domani e dopodomani alla Pinetina, per capire se saranno a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Lecce di domenica. Gara per la quale non recupererà Joaquin Correa, che ha come obiettivo la gara con lo Spezia del 10 marzo: anche oggi, il Tucu ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Lo riporta Sky Sport.