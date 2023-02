Arrivano conferme positive per Simone Inzaghi dall'allenamento del giovedì in vista del derby che si sta concludendo in questi minuti: Samir Handanovic e Marcelo Brozovic hanno lavorato ancora in gruppo e, a questo punto, il loro ritorno tra i convocati appare scontato. Relativamente alle scelte di formazione, è ancora presto per sbilanciarsi ma la sensazione è che in attacco si ricomporrà la coppia Dzeko-Lautaro, con Romelu Lukaku pronto a subentrare a partita in corso dopo il secondo tempo in crescita giocato contro l'Atalanta martedì sera. Lo riporta Sky Sport.