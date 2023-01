Messa alle spalle la sudata qualificazione ai quarti di Coppa Italia, l'Inter si prepara a rituffarsi sul campionato e sull'impegno casalingo di sabato sera contro l'Hellas Verona.

Problemi soprattutto a centrocampo per Inzaghi che spera di recuperare almeno uno fra Barella e Calhanoglu per la panchina vista anche l'assenza di Brozovic: nella formazione disegnata da Sky Sport la mediana è formata da Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan, mentre in attacco si aspetta ancora il recupero di Lukaku, con Dzeko destinato a fare coppia con Lautaro Martinez. Infine, secondo l'emittente, si prevede un ballottaggio sulla destra fra Darmian e Dumfries.