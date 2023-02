Dopo le indicazioni sul possibile undici scelto da Dejan Stankovic che questa sera ospiterà l'Inter, Sky Sport abbozza anche la probabile formazione di Simone Inzaghi. Diversamente dalle indiscrezioni delle scorse ore, niente campo dal primo mionuto per Marcelo Brozovic secondo i colleghi di Sky che parlano di 'solito' centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, tra le due ali Darmian a destra e Gosens a sinistra. Nessun dubbio per l'attacco: torna la LuLa, Dzeko in panca.