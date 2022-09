Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile. Ancora una volta, il presidente dell'Inter decide di far sentire la sua vicinanza alla squadra in vista dell'impegno contro la Roma di domani pomeriggio a San Siro. Zhang, rifersice Sky Sport, è ora alla Pinetina per cenare in compagnia di tutto il gruppo nerazzurro. Chiedendo loro di reagire immediatamente alla ripresa del campionato e mettersi alle spalle la sconfitta di Udine.